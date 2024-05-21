«Это был первый международный турнир, в котором я участвовал в Баку».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил азербайджанский борец греко-римского стиля Рашад Мамедов (55 кг).

Он оценил свое выступление на чемпионате Европы U23, проходившем в Баку. Мамедов, завершивший соревнования с бронзовой медалью, рассказал, что очень рад, что не остался без награды у себя на родине:

«Моей целью было стать чемпионом. Какие-то неправильные решения судей помешали мне выйти в финал. Но, к счастью, я не остался без медали. Я буду усердно работать, чтобы добиться лучшего результата. Моя следующая цель - выиграть золотую медаль на чемпионате мира U23».

Отметим, что чемпионат Европы U23 завершится 26 мая.

Банучичак Гусейнли

İdman.biz