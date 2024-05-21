21 Мая 2024
RU

"Классики" начинают борьбу

Борьба
Новости
21 Мая 2024 11:25
64
"Классики" начинают борьбу

В Баку продолжается чемпионат Европы U-23 по борьбе.

İdman.biz сообщает, что на второй день соревнований стартуют поединки по греко-римской борьбе в пяти весовых категориях.

На ковер выйдут пять борцов сборной Азербайджана.

60 кг

Нихат Гулузаде начнет бой с квалификации. Он встретится с Оливером Скрипчаком (Польша).

67 кг

В квалификационном раунде Фараим Мустафаев встретился с Адомасом Григалюнасом (Литва). Наш борец, выигравший поединок с полным преимуществом (9:1), вышел в 1/4 финала.

72 кг

Руслан Нуруллаев начнет соревнования с 1/8 финала. Он встретится с Михаэлем Портманном (Швейцария).

82 кг

Гурбан Гурбанов проведет свой первый поединок в 1/8 финала. Наш «классик» сразится с Евангелосом Букисом (Греция).

97 кг

Мурад Ахмадиев начнет соревнования с квалификационного этапа. Ему предстоит встретиться с Абубакаром Хаслахановым, имеющим нейтральный статус.

Отметим, что 5 борцов сборной Азербайджана вступили в борьбу уже в первый день соревнований. Двое из них вышли в финал, один будет бороться за бронзовую медаль и двое - в утешительных схватках.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Чемпионат Европы: шанс на 2 золота и 2 бронзы
11:24
Борьба

Чемпионат Европы: шанс на 2 золота и 2 бронзы

Сегодня в Баку определятся первые призеры чемпионата Европы по греко-римской борьбе U-23
Публикация Рашада Набиева о Хидаяте Гейдарове
20 Мая 23:31
Борьба

Публикация Рашада Набиева о Хидаяте Гейдарове

Президент Федерации дзюдо Азербайджана Рашад Набиев поздравил Хидаята Гейдарова
Хидаят Гейдаров: "Я как будто боролся в Азербайджане"
20 Мая 23:09
Борьба

Хидаят Гейдаров: "Я как будто боролся в Азербайджане"

"Я очень рад, что подарил им эту радость"
Хидаят Гейдаров: "Я счастлив" - ВИДЕО
20 Мая 20:46
Борьба

Хидаят Гейдаров: "Я счастлив" - ВИДЕО

"Рассчитывал выйти в финал"
Золотой путь Хидаята Гейдарова - ФОТОСЕССИЯ
20 Мая 20:35
Борьба

Золотой путь Хидаята Гейдарова - ФОТОСЕССИЯ

Азербайджанский дзюдоист Хидаят Гейдаров (73 кг) завоевал золотую медаль на чемпионате мира.

Чемпионат Европы: Хасай Гасанлы и Зия Бабашов в финале - ФОТО
20 Мая 18:56
Борьба

Чемпионат Европы: Хасай Гасанлы и Зия Бабашов в финале - ФОТО

В первый день турнира соревнуются борцы греко-римского стиля

Самое читаемое

Ламия Велиева - чемпион мира!
18 Мая 13:26
Атлетика

Ламия Велиева - чемпион мира!

В японском Кобе продолжается чемпионат мира по пара-атлетике
Хидаят Гейдаров завоевал титул чемпиона мира! - ФОТО - ВИДЕО
20 Мая 19:50
Дзюдо

Хидаят Гейдаров завоевал титул чемпиона мира! - ФОТО - ВИДЕО

В Абу-Даби набирает обороты чемпионат мира по дзюдо
Наши боксеры завоевали 27 медалей на "Кубке Гейдара Алиева" - ФОТО
18 Мая 18:51
Бокс

Наши боксеры завоевали 27 медалей на "Кубке Гейдара Алиева" - ФОТО

В Баку завершился юношеский международный турнир по боксу "Кубок Гейдара Алиева-2024"
Махир вернулся
19 Мая 13:40
Азербайджанский футбол

Махир вернулся

Махир Эмрели, футболист сборной Азербайджана, спустя долгое время сыграл в чемпионате Хорватии