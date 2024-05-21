"Классики" начинают борьбу

В Баку продолжается чемпионат Европы U-23 по борьбе.
İdman.biz сообщает, что на второй день соревнований стартуют поединки по греко-римской борьбе в пяти весовых категориях.
На ковер выйдут пять борцов сборной Азербайджана.
60 кг
Нихат Гулузаде начнет бой с квалификации. Он встретится с Оливером Скрипчаком (Польша).
67 кг
В квалификационном раунде Фараим Мустафаев встретился с Адомасом Григалюнасом (Литва). Наш борец, выигравший поединок с полным преимуществом (9:1), вышел в 1/4 финала.
72 кг
Руслан Нуруллаев начнет соревнования с 1/8 финала. Он встретится с Михаэлем Портманном (Швейцария).
82 кг
Гурбан Гурбанов проведет свой первый поединок в 1/8 финала. Наш «классик» сразится с Евангелосом Букисом (Греция).
97 кг
Мурад Ахмадиев начнет соревнования с квалификационного этапа. Ему предстоит встретиться с Абубакаром Хаслахановым, имеющим нейтральный статус.
Отметим, что 5 борцов сборной Азербайджана вступили в борьбу уже в первый день соревнований. Двое из них вышли в финал, один будет бороться за бронзовую медаль и двое - в утешительных схватках.
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