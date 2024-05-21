Чемпионат Европы: наши борцы завоевали 2 золота и 2 бронзы - ФОТО

В Баку продолжается юношеский чемпионат Европы по греко-римской борьбе U-23.

Как сообщает İdman.biz, во второй день соревнований определились победители в 5 весовых категориях.

Четверо наших спортсменов боролись за медали. Двое из них выступили в финале, двое - в поединках за бронзу.

Наша команда завершила день с 2 золотыми и 2 бронзовыми медалями. Зия Бабашов и Хасай Гасанлы победили и стали чемпионами Европы, а Рашад Мамедов и Лачин Велиев завоевали бронзу.

Греко-римская борьба

63 кг

В финале Зия Бабашов встретился с Виталием Еременко (Молдова). Напряжённый поединок завершился победой нашего борца со счётом 3:2. Таким образом, Бабашов завоевал титул чемпиона Европы.

77 кг

В поединке за золотую медаль Хасай Гасанлы встретился с турецким спортсменом Юкселем Сарычичеком. Он не дал сопернику ни шанса (10:1) и завершил чемпионат Европы с золотой медалью.

55 кг

Рашад Мамедов сразился с Иваном Стефанским (Украина) в поединке за бронзовую медаль. Наш «классик», победивший со счетом 7:0, завершил чемпионат Европы на 3-м месте.

87 кг

В утешительном поединке Лачин Велиев встретился с Патриком Гордой (Румыния). Наш спортсмен победил со счетом 4:3 и принял участие в бою за бронзовую медаль, где победил Илью Мялеши (AIN) (3:1) и стал третьим в Европе.

Отметим, что в принимающую участие в континентальном соревновании нашу сборную по греко-римской борьбе входят десять спортсменов. Пятеро из них сегодня приняли участие в соревновании. Двое из них вышли в финал, а двое сохранили шансы на бронзу.

İdman.biz