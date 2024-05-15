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Талех Мамедов завершил карьеру

Борьба
Новости
15 Мая 2024 16:46
Талех Мамедов завершил карьеру

Неоднократный призер чемпионата Европы по греко-римской борьбе, бронзовый призер чемпионата мира Талех Мамедов завершил свою спортивную карьеру.

Как сообщает İdman.biz, информацию об этом распространила Федерация борьбы Азербайджана.

Сообщается, что Мамедов продолжит работу в качестве тренера.

Добавим, что он четырежды становился призером ЕВРО, выиграв три серебряные и одну бронзовую медаль, и также стал третьим на чемпионате мира. В этом году на ЕВРО в Загребе Мамедов завоевал серебро.

İdman.biz

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