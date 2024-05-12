Пента-трик или новый рекорд в азербайджанском спорте

В истории азербайджанского спорта зафиксирован новый рекорд.

Как сообщает İdman.biz, данное достижение установила Мария Стадник.

Лидер сборной Азербайджана по женской борьбе вошла в историю нашей страны как первая спортсменка, в пятый раз завоевавшая лицензию на Олимпийские игры. Этого она добилась на Всемирном олимпийском квалификационном турнире, проходившем в Стамбуле.

Стадник завоевала право участвовать в летних Олимпийских играх Париж-2024 в братской Турции. Соревнования во французской столице станут пятой подряд Олимпиадой в его карьере.

До Парижа Мария участвовала в 4 таких соревнованиях. Она завоевала медали во всех своих предыдущих Олимпиадах.

Наш борец завоевала бронзовые медали в Пекине-2008 и Токио-2020. Стадник проиграла лишь в финалах в Лондоне-2012 и Рио-2016, где довольствовалась серебром.

Азербайджанская спортсменка, завоевавшая наибольшее количество медалей на Олимпийских играх, уже является абсолютным рекордсменом по количеству выступлений. Она оставила позади Ираду Ашумову, которая участвовала в Играх 4 раза. Стрелок участвовала в Атланте-1996, Афинах-2004, Пекине-2008 и Лондоне-2012. На этих соревнованиях наш снайпер завоевала бронзовую медаль.

Отметим, что Мария завоевала лицензию на Париж-2024 в весе до 50 кг, в котором также выступала в Токио-2020. На своих первых трех Олимпийских играх она выступала в весовой категории 48 кг.

Вугар Хейруллаев

İdman.biz