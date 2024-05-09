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Мурад Мамедов завоевал лицензию на Париж-2024

Борьба
Новости
9 Мая 2024 19:26
Мурад Мамедов завоевал лицензию на Париж-2024

Азербайджанский борец Мурад Мамедов завоевал лицензию на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже.

Как сообщает İdman.biz, такого успеха наш борец греко-римского стиля добился на Всемирном квалификационном олимпийском турнире, проходящем в Стамбуле.

В полуфинале наш спортсмен в весовой категории до 60 кг встречался с Разваном Арнаутом (Румыния). Мамедов победил со счетом 8:2 и завоевал право на участие в Олимпийских играх во французской столице.

Наш борец, победивший на предыдущих этапах Александра Юркянса (Латвия) и Кристофера Крамера (Германия) (10:1), а также Михала Траца (Турция) (5:1), стал обладателем первой лицензии сборной Азербайджана на соревнованиях в Стамбуле.

Отметим, что сегодня еще два борца сборной Азербайджана будут бороться за лицензии на Париж-2024.

İdman.biz

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