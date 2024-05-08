Эльдениз Азизли: "Жду от них лицензии в Стамбуле" - ИНТЕРВЬЮ

Интервью борца греко-римской сборной Азербайджана Эльдениза Азизли сайту İdman.biz.

- Завтра в Турции стартует Всемирный олимпийский квалификационный турнир. Как вы думаете, ваши товарищи по команде полностью готовы к соревнованиям?

- Все готовы. Они хорошо подготовлены и физически, и тактико-технически.

- По сравнению с европейским квалификационным турниром в Баку произошли изменения в 3 весах. Как вы думаете, это пойдет нам на пользу?

- Да, не будет борцов в весовых категориях 60 кг, 87 кг и 130 кг, которые были в Баку. Надеюсь, что они вернутся из Стамбула с хорошим результатом. Думаю, соревнования будут удачными для нас. Что касается изменений, то это решение как федерации, так и тренерского штаба. Спортсмены должны согласиться с этим и достойно участвовать в соревнованиях.

- От кого вы ждете лицензию?

- Многое будет зависеть от сегодняшней жеребьевки. Желаю нашим борцам хорошей жеребьевки и встречи с более легкими соперниками. Думаю, мы получим лицензии во всех 4 весах. Я очень хочу этого. На мой взгляд, более реалистично, что это сделают 2 спортсмена. Но я не буду говорить в каких весах.

- В каком состоянии ваша травма? Вы полностью вернулись к тренировкам?

- Я уже восстановился. Участвовал во втором сборе вместе с командой. Все в порядке.

- Когда болельщики смогут увидеть Эльдениза Азизли в поединках?

- Моя цель - принять участие в чемпионате мира в октябре. В нашей стране нет 4-кратного чемпиона мира. Я надеюсь, что смогу стать чемпионом и написать новую историю.

Эмин Ага

İdman.biz