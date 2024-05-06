6 Мая 2024
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"Мы нацелены на максимальный результат"

Борьба
Новости
6 Мая 2024 13:43
"Мы нацелены на максимальный результат"

«Мои борцы находятся в очень хорошей форме».

Об этом İdman.biz сообщил главный тренер сборной Азербайджана по греко-римской борьбе Александр Тараканов.

Опытный специалист рассказал, что подготовка к Всемирному олимпийскому квалификационному турниру, который пройдет в Стамбуле 9-12 мая, продолжается на высоком уровне. По его словам, большая часть команды получит лицензию в Турции:

«Мы надеемся на лучшее. Каждый из борцов очень хорошо подготовился и полон решимости получить лицензию. У нас были хорошие сборы, как технически, так и физически. Мы нацелены на максимальный результат».

Тараканов отметил, что поскольку это последние лицензионные соревнования, предстоит тяжелая борьба:

«Наши борцы не слабые. Они готовятся побеждать и получать лицензии. Мы ожидаем наилучшего результата от своей работы. Как говорится, мы надеемся, Бог решит. У нас произошли некоторые изменения в команде. Провели контрольные встречи. На основе этих поединков мы собрали команду. Каждый из них находится в хорошей форме».

Отметим, что поскольку наша сборная завоевала 2 лицензии в греко-римской борьбе, в Стамбуле ее будут представлять 4 борца. За путевку в Париж-2024 будут бороться Мурад Мамедов (60 кг), Рафик Гусейнов (87 кг), Мурад Ахмадиев (97 кг) и Бека Канделаки (130 кг).

Банучичак Гусейнли

İdman.biz

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