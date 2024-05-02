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Фарид Мансуров: "Мы хотим отправиться в Париж-2024 с большим количеством борцов"

Борьба
Новости
2 Мая 2024 10:17
Фарид Мансуров: "Мы хотим отправиться в Париж-2024 с большим количеством борцов"

«Мы хотим отправиться в Париж-2024 с как можно большим количеством борцов».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил член исполкома Федерации борьбы Азербайджана Фарид Мансуров, оценивая Всемирный олимпийский квалификационный турнир, который пройдет в Стамбуле (Турция) 9-13 мая.

Он сказал, что верит, что наши борцы завоюют путевки на Летние олимпийские игры Париж-2024 на лицензионных соревнованиях:

"Наши борцы вольного стиля не будут участвовать в турнире в Стамбуле, поскольку они получили лицензии в каждой из олимпийских весовых категорий. Но у женщин лицензий пока нет. Наша цель поехать на Олимпийские игры с как можно большим количеством борцов».

Олимпийский чемпион, который также наблюдал за стартовавшим в Суговушане международным турниром «Кубок Президента», подчеркнул, что проведение подобных соревнований также окажет большое влияние на молодежь:

«В регате, которая стартует в Суговушане, соревнуется 21 страна. Это гордость - участвовать здесь в качестве болельщика. Спортсмены из разных стран, видят, как прекрасны Суговушан и Мингячевир.

Отметим, что «Кубок президента» завершится 3 мая.

Банучичек Гусейнли

İdman.biz

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