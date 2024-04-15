Гаджи Алиев: "Проблемы в коленях еще есть"

Уточнено состояние азербайджанского борца вольного стиля Гаджи Алиева (65 кг).

Об этом İdman.biz сообщил сам трехкратный чемпион мира и четырехкратный чемпион Европы.

Алиев сообщил, что лечение от микроба в его глазу завершено:

«Я просто жду полного выздоровления. У меня до сих пор проблема с обоими коленями. Буду проходить физиотерапию в течение 10 дней. Но я продолжаю заниматься. Присоединюсь к сборной через две недели».

Отметим, что когда Гаджи Алиев встретился со своим французским соперником Хамзатом Арсамерзоевым в 1/8 финала Европейского олимпийского квалификационного турнира, проходившего в Баку, ему рассекли бровь, а затем развилась глазная инфекция.

Банучичек Гусейнли

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