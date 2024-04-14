"Все думали, что он сильнее меня" - ВИДЕО

«После завоевания первой лицензии моральный дух в команде поднялся еще больше».

İdman.biz сообщает, что об этом заявил Алиаббас Рзазаде (57 кг), борец вольного стиля сборной Азербайджана, который был гостем программы "İdman Bizdə".

25-летний спортсмен прокомментировал лицензию, полученную на Европейском олимпийском квалификационном турнире в Баку. Он рассказал, что еще раз доказал всем, что сильный:

«Борьба в родных стенах - это прекрасное чувство. Это дает человеку другую мотивацию. В своей стране спокойнее. Эти чувства невозможно выразить словами. После меня боролся Гаджи Алиев. Я наблюдал за его поединком среди болельщиков на трибунах и видел, что они чувствовали».

По словам Рзазаде, несмотря на то, что перед соревнованиями он чувствовал, что его группа будет сложной, он добился того, чего желал:

"Все считали Сулеймана Атлы из Турции сильнее меня. Когда я вышел в финал чемпионата Европы, то писали, что дойти до этой стадии - это большая удача. И что, вероятно, я проиграю Атлы. Даже после того, как я его победил, говорили, что Алиаббасу повезло. Но, победив Сулеймана во второй раз в Баку, я доказал, что здесь нет фактора везения, я сильнее его. Что касается Владимира Егорова, то ранее в поединке с ним меня засудили. Эти судьи были отстранены от борьбы. Я осуществил свою мечту и победил его в Баку».

Рзазаде также подчеркнул, что хочет видеть в Париже-2024 своих сильных соперников:

"Я хотел бы, чтобы лицензию на Мировом классификационном турнире выиграли те, кто много трудился для этого. Я высоко ценю каждого из своих соперников. Если они достигли этих мест, они не слабые. Егоров тоже чемпион Европы, и у него больше шансов получить лицензию, чем у других".

Отметим, что право на участие в Олимпийских играх Рзазаде завоевал, победив в полуфинале Владимира Егорова (Северная Македония) со счетом 4:3.

Эмин Ага

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