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Ответ Турана Байрамова Чамисо: "Пусть не забывает, что побеждал благодаря необъективным решениям судей" - ВИДЕО

Борьба
Новости
8 Апреля 2024 18:08
Ответ Турана Байрамова Чамисо: "Пусть не забывает, что побеждал благодаря необъективным решениям судей" - ВИДЕО

«Побежденный спортсмен всегда ищет причину».

İdman.biz сообщает, что об этом заявил азербайджанский борец вольного стиля Туран Байрамов (74 кг), который был гостем программы "İdman Bizdə".

23-летний борец ответил на обвинения своего итальянского соперника Франка Чамисо в том, что он пострадал от несправедливости в полуфинальном поединка, в котором Байрамов завоевал лицензию на Европейском олимпийском квалификационном турнире в Баку. Он заявил, что это всего лишь отговорки:

"Чамисо не следует забывать, что он выиграл 5-6 поединков в результате необъективных решений судей и в результате стал призером Европы, мира и Олимпийских игр. Это не значит, что ему нужно помогать каждый раз. Я не говорю, что судьи предвзяты ко мне. Такого нет. Возможно, фанатам борьбы виднее, здесь говорят о фиксации. Я знал, что в этом нет смысла. С нетерпением ждал реванша. Я не хотел отдавать очки на последних секундах. Эта ответственность была на мне. Во втором эпизоде есть новое правило борьбы: нельзя наступать на ногу. Он так получает свои очки. Люди не обращают внимания на такие вещи, говорят, что судьи приняли необъективное решение. Такого нет. Сама Всемирная федерация борьбы симпатизирует Чамисо. Тогрул Аскеров на чемпионате мира бросил его на туше, но его не засчитали. Возможно, Чамисо нужно об этом напомнить. Я думаю, что это результат моего труда и труда моих учителей. Это победа Азербайджана».

Отметим, что Байрамов по качеству очков победил в полуфинале Франка Чамизо (Италия) - 8:8.

Эмин Ага

İdman.biz

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