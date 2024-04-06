Стадник проиграла в полуфинале - наша сборная завершила день без лицензий - ФОТО

В Баку продолжается лицензионный турнир по борьбе.

Как передает İdman.biz, во второй день соревнований на Национальной арене гимнастики путевки на Олимпиаду разыгрываются в женской борьбе.

Главное внимание приковано к четырехкратной медалистке Летних Игр Марии Стадник (50 кг). В составе команды Азербайджана на ковер вышли Эльнура Мамедова (53 кг), Биргюль Султанова (62 кг) и Элис Манолова (68 кг), но все они проиграли. Также выступит Жаля Алиева (57 кг).

Финалистки турнира в каждом весе получат лицензии на Олимпиаду.



50 кг

Мария Стадник начала борьбу с 1/4 финала. Соперницей двукратной чемпионки мира и 11-кратной Европы была Габия Дилюте (Литва). Стадник, победившая со счетом 10:0, вышла в полуфинал за 51 секунду. За отбор на Париж-2024 она встретилась с Оксаной Ливач (Украина), победившей Жюли Маррин Сабатье (Франция). Наша спортсменка проиграла в полуфинале со счетом 2:4.

53 кг

Эльнура Мамедова встретилась в отборочном раунде Вероникой Рябоволовой (Северная Македония). Проиграв со счетом 0:4, она лишилась шанса пройти квалификацию на Париж-2024.

57 кг

Жаля Алиева начала борьбу с 1/4 финала. Она провела схватку с Алиной Грушуной Акобей (Украина). Наша спортсменка, проигравшая со счетом 0:10, не смогла выйти в полуфинал.

62 кг

В квлификационном раунде Биргуль Солтанова боролась с Амелин Дуарре (Франция). Наш представитель, проигравший во встрече со счетом 4:6, остановил борьбу в турнире.

68 кг

Элис Манолова также начала соревнования с этапа квалификации. Она встретилась с чемпионкой Европы Мими Христовой (Болгария). Проиграв со счетом 2:4, они лишилась шанса завоевать лицензию.

Отметим, что в первый день соревнования лицензии оспоривали борцы греко-римского стиля. Хозяевам ковра не удалось отличится, а наиболее высокий результат показал Бека Канделаки (130 кг), уступивший в полуфинале.



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