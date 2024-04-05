5 Апреля 2024
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"Азербайджан стал для меня вторым домом"

Борьба
Новости
5 Апреля 2024 10:52
"Азербайджан стал для меня вторым домом"

«Азербайджан стал для меня вторым домом. Там я проработал более десяти лет, за которые набрался большого опыта».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил Зелимхан Гусейнов, назначенный на днях старшим тренером молодежной сборной России по борьбе.

Специалист, ранее входивший в тренерский штаб сборной Азербайджана, рассказал о причинах своего ухода. «Честно говоря, я просто устал. Постоянные перелеты-переезды из одной страны в другую, сборы, соревнования отнимали много сил. Хотелось немного больше времени проводить с семьей, поработать дома. По этой же причине я отказался от нескольких предложений, которые у меня были и от других иностанных сборных. Об Азербайджане могу сказать только самые теплые слова. Огромное спасибо Федерации борьбы этой страны, министерству спорта, коллегам-тренерам, простым болельщикам за то, что были рядом и поддерживали. Надеюсь, приобретенный опыт поможет мне на новом месте», - рассказал Гусейнов изданию «Спортивная борьба Дагестана».

İdman.biz

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