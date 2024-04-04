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Объявлена цель российских борцов в Баку

Борьба
Новости
4 Апреля 2024 17:17
Объявлена цель российских борцов в Баку

Сборная России по борьбе выступит в Европейском олимпийском квалификационном турнире, который пройдет в Баку.

Как сообщает İdman.biz, Россия решила не бойкотировать соревнования в знак протеста против недопуска на них двукратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе Абдулрашида Садулаева (97 кг).

Об этом заявил президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамишавили. Он рассказал, что главная цель на данный момент - завоевать максимальное количество лицензий на Олимпиаду:

«На данный момент перед всеми российскими борцами стоит понятная задача. Он заключается в том, чтобы претендовать на Олимпиаду по спортивным принципам. После этого мы все взвесим и решим, ехать в Париж или нет».

Отметим, что турнир в Баку пройдет 5-7 апреля.

İdman.biz

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