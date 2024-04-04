Гасан Алиев: "Получить лицензию будет сложно во всех весовых категориях" - ИНТЕРВЬЮ

Интервью тренера сборной Азербайджана по греко-римской борьбе Гасана Алиева сайту İdman.biz.

- Завтра в Баку стартует Европейский олимпийский квалификационный турнир. Как вы оцениваете уровень подготовки команды?

- Все в порядке. Созданы все возможности со стороны федерации. Остается лишь хорошо выступить спортсменам.

- Во всех весовых категориях были утверждены 2 борца. На что обращали внимание при выборе состава?

- Отбор был сделан на основе как последних результатов, так и показателей на сборах. Мы выбрали того, кто лучший, чтобы результат был хороший.

- Можем ли мы сказать, что выступаем с самым оптимальным составом на турнире?

- Собрана самая оптимальная, самая лучшая команда. Мы дали шанс лучшим спортсменам. Это и Баку, и лицензионный турнир. Это не тестовое соревнование, чтобы кого-то проверить. Это одно из двух важнейших соревнований перед Олимпийскими играми.

- На какую весовую категорию больше всего надежды?

- Все 4 весовые категории способны получить лицензию. Мы ожидаем хороших результатов от всех.

- Нихат Мамедли и Бека Канделаки успешно выступили на последнем чемпионате Европы. Можем ли мы сказать, что у них больше шансов на завоевание лицензий?

- У Нихата и Беки довольно сильные соперники. Я не говорю, что они слабые, но в Европе остались очень сильные спортсмены в их весе. Думаю, получить лицензию во всех весах будет сложно.

- Какая основная задача для команды?

- У Федерации нет такого требования. Они и мы стараемся сделать все возможное. Не было требования выиграть 4 из 4 лицензий. Каждый понимает важность своей работы. Они стараются изо всех сил. Мы знаем, что делаем. Будем стремиться к лучшему, даже если этого не требуется.

- У многих европейских стран нет лицензии на Париж-2024. Как вы думаете, создаст ли это дополнительные трудности нашим борцам?

- Конечно, это вызовет трудности. В Европе стало сложнее получить лицензию, больше конкуренции. Сильнейшие борцы практически во всех весовых категориях не имеют лицензии. Мы постараемся добиться хорошего результата и подготовиться к Олимпийским играм.

Эмин Ага

İdman.biz