"Стадник будет мчаться к лицензии на всех парусах"

«Четырехкратной олимпийской призерке Марии Стадник выиграть лицензию будет гораздо проще, чем остальным».

Как сообщает İdman.biz, об этом написал сайт Объединенного мира борьбы (UWW), говоря о шансах лидера сборной Азербайджана на лицензионном турнире, который пройдет 5-7 апреля в Баку.

UWW отмечает преимущества спортсменки на предстоящем соревновании.

«Стадник будет первой сеянной в категории до 50 кг. К тому же ранее она уже одерживала победы над большинством своих соперниц. Стадник должна мчаться вперед на всех парусах, учитывая и недавнее победное выступление на чемпионате Европы в Бухаресте где она выиграла десятый континентальный титул», - подчеркивает портал.

Отметим, что путевки на Олимпиаду получат финалисты турнира.

İdman.biz