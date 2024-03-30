"Победить всех соперников в лицензионном турнире возможно"

«У нас были очень хорошие сборы. Наша подготовка на высоком уровне».

Об этом İdman.biz заявила борец сборной Азербайджана Эльнура Мамедова (53 кг).

Она рассказала о своей цели на олимпийском квалификационном турнире, который стартует 5 апреля в Баку. 22-летняя борец выразила уверенность, что получит лицензию:

«Наша сборная готовилась вместе с Россией, Румынией и Туркменистаном 2 недели. Атмосфера в команде очень хорошая. Тот факт, что соревнования пройдут в родных стенах, придаст нам дополнительных сил и мотивации. Думаю, мои товарищи по команде выступят уверенно. Я сделаю все возможное, чтобы выиграть лицензию на Париж-2024».

Мамедова прокомментировала сложность борьбы в новом весе и раскрыла имя своей главной соперницы:

"До этого я боролась в весе 50 кг и 55 кг, получала результаты в обоих случаях. Выступить в весе 53 кг мне не составит труда. У меня есть физическая подготовка и опыт для этого веса. Моим главным соперником на турнире будет Андре Ана из Румынии. Мы уже встречались с ней 3 раза. Я 2 раза проиграла ей и 1 раз выиграла. Если тренироваться с верой, дисциплиной и желанием, можно победить всех соперников».

Отметим, что согласно программе турнира в Баку, борцы проведут поединки 6 апреля.

Эмин Ага

İdman.biz