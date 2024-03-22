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Состав команды наших борцов на лицензионном турнире - чемпиона мира не будет

Борьба
Новости
22 Марта 2024 11:40
Состав команды наших борцов на лицензионном турнире - чемпиона мира не будет

Определен состав сборной Азербайджана по греко-римской борьбе на Европейском олимпийском квалификационном турнире, который пройдет в Баку 5-7 апреля.

İdman.biz сообщает, что наша команда имеет лицензии на летние Олимпийские игры Париж-2024 в 2-х весовых категориях, поэтому на ковер выйдут 4 борца.

Главный тренер Александр Тараканов даст шанс последнему чемпиону Европы в весовой категории до 60 кг Нихату Мамедли. Ислам Аббасов выйдет на бой в весовой категории до 87 кг. Чемпион Европы и мира Рафик Гусейнов, который, как ожидалось, должен был выступить в этом весе, пропустит турнир, так как 26 марта ему предстоит операция.

В других весах лицензию на Париж-2024 постараются получить Мурад Ахмадиев (97 кг) и Бека Канделаки (130 кг).

Отметим, что Хасрат Джафаров (67 кг) и Санан Сулейманов (77 кг) официально квалифицировались на Олимпийские игры. Согласно программе Европейского олимпийского квалификационного турнира, 5 апреля пройдут поединки по греко-римской борьбе.

İdman.biz

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