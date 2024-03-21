Александр Тараканов: "Мы должны забрать все лицензии" - ВИДЕО

«Мы приехали со сборов во Владикавказе. Тренировались там со сборными России, Киргизии, Сербии и Италии. Были еще борцы из Грузии».

Об этом İdman.biz TV сообщил главный тренер сборной Азербайджана по греко-римской борьбе Александр Тараканов.

Опытный специалист высказал свое мнение о сборах национальной сборной, прошедших во Владикавказе (Россия):

"Это был очень хороший и трудный сбор. Это была и общефизическая подготовка, и сборы на ковре. Самое главное, что мы закончили тренировку без каких-либо травм. Мы не брали борцов, у которых были проблемы. Мы дали им возможность завершить лечение и вернуть форму. Главное в нашей работе - отсутствие травм».

Тараканов также коснулся плана дальнейшей подготовки команды, которая будет выступать в Европейском олимпийском квалификационном турнире:

"Мы дали команде немного отдохнуть. В четверг начнем подготовку к лицензионному турниру. Они создают для нас те условия, которые мы хотим и мы отправляемся на встречи и соревнования. Для этого Федерация и Министерство молодежи и спорта создают все условия. У нас нет проблем в этом плане».

Главный тренер также ответил на вопрос о том, кто будет выступать в некоторых весовых категориях:

«В весовой категории до 60 кг будет выступать Нихад Мамедли, чемпион Европы. Он зарекомендовал себя. В финале он победил чемпиона мира и выступил хорошо. В этом весе все ясно. У меня вопрос по поводу веса 87 кг. Определимся с ним в ближайшее время».

Эксперт полагает, что сборная по греко-римской борьбе может поехать на летние Олимпийские игры Париж-2024 в полном составе:

"Четырех лицензий нам недостаточно. Надеемся выиграть больше. У нас были хорошие сборы. Надеемся добрать лицензии. Но есть и психологический фактор. Борцы хорошо показали себя на встречах, соревнованиях, чемпионате Европы. Не говорю заранее, но мы надеемся на лучшее. Увеличение количества лицензий отвечает интересам и нашим, и борцов.Мы должны забрать все лицензии. Турниры пройдут в Баку и Стамбуле. Я думаю, все будет нормально. Будем работать, борцы подготовлены и готовы».

Тараканов с гордостью отметил, что наша сборная, состоящая из «классиков», находится на лидирующих позициях не только в Европе, но и в мире:

«Сборная по греко-римской борьбе всегда доминирует. У нас много победителей и призёров чемпионатов мира и Европы. Раньше таких результатов не было. Но в 2004 году Фарид Мансуров стал олимпийским чемпионом. Олимпийское чемпионство может перекрыть все. Но благодаря развитию и качеству наша команда уже доминирует и на чемпионатах мира, и европейских. Большого выбора, чтобы приезжало больше молодежи, нет. Есть у нас и хорошие ребята.

Чтобы быть впереди всех, мы проводим тренировки как физически, так и технически. Но в основном мы работаем и над партером, и над финтами в стойке индивидуально. В результате этой индивидуальной работы у нас все получается и побеждаем. Например, в чемпионате России борются 350-400 спортсменов. Там завершается отборочный этап по зонам и происходит финал. У нас нет такой конкуренции. Но мы стараемся не отставать и бороться лучше. Мы делаем это на ковре, в физических и технических упражнениях. Нас невозможно легко превзойти. Мы выиграли чемпионат мира и чемпионат Европы и всегда получали награды».

Отметим, что 5-7 апреля в Баку пройдет Европейский олимпийский квалификационный турнир.

Эмин Ага

İdman.biz