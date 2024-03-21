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Наш чемпион Европы обратился к болельщикам: "Поддержите нас, выиграем лицензию" - ВИДЕО

Борьба
Интервью
21 Марта 2024 14:51
Наш чемпион Европы обратился к болельщикам: "Поддержите нас, выиграем лицензию" - ВИДЕО

«Наши тренировки проводятся на хорошем уровне».

Об этом İdman.biz TV заявил азербайджанский борец греко-римского стиля Нихат Мамедли (60 кг).

Чемпион Европы оценил подготовку к Европейскому олимпийскому квалификационному турниру, который пройдет в Баку. Он сообщил, что будет в полной форме после последней тренировки:

«У меня есть травмы, поэтому я восстанавливаюсь и принимаю участие в тренировочном процессе. После этого похудею и приму участие в соревнованиях. После чемпионата Европы мало что изменилось. Потому что наша цель одна. Наша главная задача - выиграть лицензию на летние Олимпийские игры Париж-2024.

Моя уверенность в себе возросла. Также меня считают фаворитом в своем весе. Я твердо верю, что выиграю лицензию на этом соревновании. Квалификация на Олимпиаду важнее чемпионата Европы. Конечно, поскольку это олимпийский год, было бы здорово, если бы я смог получить лицензию. У меня достаточно опыта. Даже если бы я завоевал титул чемпиона Европы в этом возрасте, я бы сказал, что опоздал».

По словам Мамедли, ему пока не удалось получить борцовскую лицензию Европы в своей весовой категории:

"По этой причине соревнования будут очень трудными и полными борьбы. В турнире примут участие болгары, турки, молдаване и др., будут сильные конкуренты. Тот факт, что этот турнир пройдет в Баку, дает нам дополнительный стимул. Потому что нам нужна поддержка наших болельщиков. Я приглашаю всех на арену поддержать нас в день соревнований».

Отметим, что Европейский квалификационный олимпийский турнир, который пройдет в Баку 5-7 апреля, состоится на Национальной гимнастической арене.

Банучичак Гусейнли

İdman.biz

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