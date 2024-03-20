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Мария Стадник: "Если бы я этого не чувствовала, то не занималась борьбой" - ВИДЕО

Борьба
Интервью
20 Марта 2024 15:41
Мария Стадник: "Если бы я этого не чувствовала, то не занималась борьбой" - ВИДЕО

«У нас были сборы по физической подготовке. Здесь мы в основном работали над физической подготовкой и силой.

Об этом в интервью İdman.biz TV заявила борец сборной Азербайджана по вольной борьбе Мария Стадник.

Спортсмен в весовой категории до 50 кг оценила свою подготовку к Европейскому олимпийскому квалификационному турниру, который пройдет 5-7 апреля:

"Чувствую себя хорошо. Физически я в нормальной форме. Сейчас мы проходим последний завершающий этап подготовки. Это больше сборы на ковре. У нас будут тренировки. Подготовимся и будем в хорошей форме к соревнованиям».

Трехкратный чемпион мира и десятикратный чемпион Европы заявила, что верит, что примет участие в Олимпийских играх в пятый раз и рассказал о своих главных конкурентах на этом пути: "Конечно, я чувствую, что выиграю лицензию. Если бы я этого не чувствовала, то не занималась борьбой. Мои основные конкуренты - участники чемпионата Европы –- украинские, российские, белорусские борцы. Противники всегда агрессивны, потому что хотят победить. Но в принципе я к этому готова. Мы поехали на чемпионат Европы, чтобы проверить себя и свои силы перед этим соревнованием, чтобы "почувствовать" наших соперников, которые будут на турнире».

Отметим, что на летних Олимпийских играх Стадник завоевала две серебряные медали (Лондон-2012 и Рио-де-Жанейро-2016) и две бронзовые (Пекин-2008 и Токио-2020).

Эмин Ага

İdman.biz

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