"Наша главная цель - выиграть максимальное количество лицензий" - ВИДЕО

«В настоящее время наша подготовка продолжается на высоком уровне».

Об этом İdman.biz TV заявил старший тренер сборной Азербайджана по женской борьбе Тогрул Аскеров.

Олимпийский чемпион прокомментировал подготовку к Европейскому олимпийскому квалификационному турниру, который пройдет в Баку. Он рассказал, что настроение в лагере очень хорошее:

"Мы закончили физкультурный сбор в Гейгеле. Потом отдыхали 3-4 дня. Это наша последняя ковровая подготовка к соревнованиям. Мы будем тренироваться здесь вместе со сборными России и Румынии. Конечно, это очень хорошо для наших спортсменов. Это важно с точки зрения повышения опыта. Наша главная цель - завоевать максимальное количество лицензий на Европейском олимпийском квалификационном турнире, который мы будем принимать, и подготовиться к Летним Олимпийским играм Париж-2024».

Аскеров заявил, что они возлагают большие надежды на каждого борца, которому дадут шанс в лицензионных соревнованиях:

"Наша главная фаворитка - Мария Стадник. Мы верим в нее и других наших спортсменов и надеемся, что они тоже получат лицензию на Летние Олимпийские игры Париж-2024. Мария физически в полной форме. И сейчас участвует в тренировках. Желаю всем нашим борцам удачи. Желаю успехов всем азербайджанским спортсменам на пути к Олимпийским играм".

Отметим, что Европейский олимпийский квалификационный турнир, который пройдет в Баку, состоится 5-7 апреля. Соревнования пройдут на Национальной арене гимнастики.

Эмин Ага

İdman.biz