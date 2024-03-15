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Хетаг Газюмов: "Мы не хотим раскрывать карты до лицензионного турнира" - ИНТЕРВЬЮ

Борьба
Интервью
15 Марта 2024 14:11
Хетаг Газюмов: "Мы не хотим раскрывать карты до лицензионного турнира" - ИНТЕРВЬЮ

Главный тренер национальной сборной по вольной борьбе Хетаг Газюмов ​​дал интервью пресс-службе Федерации борьбы Азербайджана.

Как сообщает İdman.biz, он дал оценку подготовке к Европейскому олимпийскому отборочному турниру, который пройдет в Баку, и озвучил свои ожидания от соревнований.

- Как проходит подготовка к европейскому отборочному олимпийскому турниру?

- После чемпионата Европы перед этим соревнованием планировалось провести 2 тренировочных сбора. Первую подготовку мы прошли в Губе. Встреча была очень полезной. Это был сбор, предназначенный главным образом для увеличения физической силы. Однако мы уделили внимание совершенствованию тактики и техники. Сейчас у нас небольшой перерыв. Второй сбор начнем с 17 марта. На этот раз мы отдадим предпочтение тактико-технической работе на борцовском ковре. Мы проведем обзорные встречи. Планируем привести себя в идеальную форму перед лицензионным турниром. Мы пригласили спортсменов для спарринга из России на сборы, которые пройдут в Баку. Особенно это необходимо при работе с тяжелыми весовыми категориями. Потому что конкуренция в нашей команде в этом плане слабая.

- Вы определили команду, которая будет участвовать в соревнованиях?

- Практически состав понятен. Однако мы хотим, чтобы «номер 2» был готов к соревнованиям в любой момент. Потому что любой спортсмен может заболеть или получить травму. До конца подготовим к соревнованиям по 2 борца в каждом весе. Мы еще не объявили состав команды. Не хотим раскрывать «карты» до лицензионного турнира.

- Можно ли считать преимуществом для нашей команды то, что эти соревнования пройдут дома и на глазах у местных болельщиков?

- Конечно. «Родные стены» и фанатский фактор - это с одной стороны преимущество, но с другой - это двойная ответственность. Опыт показывает, что наши борцы дома всегда хорошо борются. Я верю, что наши борцы оправдают возложенные на них надежды благодаря влиянию родного города и поддержке болельщиков.

- Как вы упомянули, это тоже большая ответственность. Сможет ли команда справиться с таким давлением?

- Цель всех борцов - завоевать лицензию на Олимпиаду. Иначе и быть не может. Конечно, будет психологическое давление. Но у наших борцов достаточно опыта, чтобы справиться с этим давлением. Я надеюсь, что они смогут это сделать.

- В каком весе, по вашему мнению, мы больше всего выиграем лицензию? Какая категория вас беспокоит?

- Неправильно кого-то выделять. Я верю во всех наших борцов, которые примут участие в соревнованиях. В некоторых весах конкуренция сильнее. Однако это не меняет нашей цели.

- В последнее время мы наблюдаем приток борцов Северного Кавказа в страны Европы. Это усилило конкуренцию в вольной борьбе. Насколько реально достичь цели в условиях такой конкуренции?

- Накануне Олимпиады многие страны привлекли из России сильных борцов. Это еще больше усилило конкуренцию. Но не бойтесь. Нужно работать, тренироваться. Надо выкладываться на 100 процентов каждый день. Наша сборная, состоящая как из взрослых, так и из молодежи и юниоров, имеет большой потенциал. Цель Федерации борьбы Азербайджана и тренерского штаба - выступить на самом высоком уровне на Олимпийских играх и чемпионатах мира.

- В заключение, что бы вы хотели сказать любителям борьбы?

- Я хочу им сказать, чтобы они пришли на Национальную арену гимнастики и призвали наших борцов к победе. И как тренеры, и как федерация мы делаем все возможное, проводим сборы на самом высоком уровне и требуем от наших борцов максимальных результатов. Я хочу, чтобы фанаты были немного более терпеливыми. Мы все хотим добиться успеха. Надеюсь, так и будет.

İdman.biz

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