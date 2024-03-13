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Наши борцы вернулись из Астаны с 10 медалями - ФОТО

Борьба
Новости
13 Марта 2024 17:55
Наши борцы вернулись из Астаны с 10 медалями - ФОТО

В столице Казахстана Астане завершился турнир «Жаксылык Ушкемпиров» среди молодых борцов греко-римского стиля.

Как сообщает İdman.biz, в соревнованиях, где принимали участие 10 стран, на пьедестал почета поднялись 10 членов нашей сборной U-20 под руководством старшего тренера Нуреддина Раджабова, тренеров Эмина Ахмедова и Тураджа Гусейнли.

Чемпионами стали Фараим Мустафаев (67 кг), Руслан Нуруллаев (72 кг) и Давуд Мамедов (77 кг). Серебро завоевали Исмаил Рзаев (82 кг) и Али Гулиев (87 кг), а бронзу - Гусейн Савадов (55 кг), Мухаммад Шукурзаде (63 кг), Тавакгуль Газиев (67 кг), Кянан Абдуллазаде (77 кг) и Джоджу Самедов (87 кг).

Таким образом, наша команда завершила турнир с 3 золотыми, 2 серебряными и 5 бронзовыми медалями.

İdman.biz

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