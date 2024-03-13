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Ответ Санана Сулейманова Хасаю Гасанлы - ВИДЕО

Борьба
Новости
13 Марта 2024 14:09
Ответ Санана Сулейманова Хасаю Гасанлы - ВИДЕО

«Хотя новички в моем весе моложе меня по возрасту, в каждом из них я вижу конкурентов. В противном случае трудно добиться успеха».

İdman.biz сообщает, что об этом заявил Санан Сулейманов, борец греко-римского стиля сборной Азербайджана, который был гостем передачи "İdman Bizdə".

Он высказал свое мнение о соревнованиях в категории 77 кг. Сулейманов признал, что его товарищ по команде Хасай Гасанлы, выступающий в его весе, перспективен:

«Недавно он завоевал золотую медаль на чемпионате Европы среди юношей до 23 лет. Результаты очевидны. Когда Хасай давал интервью вашему сайту, мы были на сборах в Хорватии. Он сказал, что ему задали вопрос о конкуренции в весовой категории, и он ответил: «Вы правы. Если мы в одном весе, конкуренция неизбежна. В любом случае нам придется встретиться».

Борец, прошедший отбор на Париж-2024, назвал имена своих главных соперников на международной арене. По словам Сулейманова, занимающего 1-е место в мире, Нао Кусака удивляет его больше:

"Армянин и кыргыз Акзол Махмудов, находящиеся на втором и третьем месте, также имеют очень хорошие результаты. Кусака из Японии меня очень удивил на прошлом чемпионате мира. Были хорошие поединки. На самом деле, я не ожидал от него этого. С Нао я познакомился 3 года назад на соревнованиях U-23. Я выиграл со счетом 10:0 за 4 минуты. Кажется, он работал над собой. Но когда дело доходит до Олимпийских игр, в этом турнире будут участвовать 16 человек. Я не думаю, что слабые смогут туда добраться. По этой причине все они для меня серьезные конкуренты».

Отметим, что наряду с Сулеймановым шанс участвовать в Париже-2024 получили Хасрат Джафаров (67 кг) и Магомедхан Магомедов (97 кг) в борьбе греко-римского стиля.

Эмин Ага

İdman.biz

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