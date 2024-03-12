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Сборная Азербайджана завоевала 4 медали - ФОТО

Борьба
Новости
12 Марта 2024 22:21
Сборная Азербайджана завоевала 4 медали - ФОТО

В столице Казахстана Астане продолжается международный турнир по греко-римской борьбе среди борцов до 20 лет, посвященный памяти олимпийского чемпиона, чемпиона мира Жаксылыка Ушкемпирова.

Как сообщает İdman.biz, сборная Азербайджана завоевала на турнире 1 золотую, 1 серебряную и 2 серебряные медали.

Во второй день соревнований, в которых участвуют 10 стран, определились победители в весовых категориях 55, 63, 72, 82 и 97 кг. Руслан Нуруллаев (72 кг), Исмаил Рзаев (82 кг) завоевали серебро, Гусейн Савадов (55 кг) и Мухаммад Шукурзаде (63 кг) - бронзовые медали.

Сегодня борьба стартовала еще в 5 весах. В финал вышли Фараим Мустафаев (67 кг), Давуд Мамедов (77 кг) и Али Гулиев (87 кг). Джоджу Самедов (87 кг) завоевал бронзовую медаль, Турал Ахмедов (60 кг), Тавакгуль Газиев (67 кг), Кянан Абдуллазаде (77 кг) и Мазаим Марданов (130 кг) завоевали право участия в утешительном поединке.

Отметим, что сборную Азербайджана на турнире представляют 17 борцов.

İdman.biz

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