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2 золотых и 2 бронзовых шанса

Борьба
Новости
11 Марта 2024 22:51
2 золотых и 2 бронзовых шанса

В столице Казахстана Астане стартовал турнир имени Жаксылыка Ушкемпирова по греко-римской борьбе среди молодежи.

İdman.biz сообщает, что в финал вышли двое наших представителей.

В первый день турнира, в котором принимают участие представители 10 стран, соревнования прошли в 5 весовых категориях. Руслан Нуруллаев (72 кг) и Исмаил Рзаев (82 кг) победили своих соперников и вышли в финал. За бронзовую медаль поборются Гусейн Савадов (55 кг) и Мухаммад Шукурзаде (63 кг). Решающие поединки состоятся завтра.

Отметим, что завтра также к борьбе присоединятся Турал Ахмедов, Рахман Керимов (оба по 60 кг), Фарид Халилов, Тавакгуль Газиев, Фараим Мустафаев (все 67 кг), Давуд Мамедов, Кянан Абдуллазаде (оба по 77 кг), Али Гулиев, Джоку Самедов (оба 87 кг) и Мазаим Марданов (130 кг).

İdman.biz

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