Объявлена ​​программа европейского олимпийского квалификационного турнира по борьбе, который пройдет в Баку с 5 по 7 апреля.

İdman.biz сообщает, что спортсмены, вышедшие в финал в каждом весе соревнований, которые пройдут на Национальной арене гимнастики, получат лицензию на Олимпиаду-2024 в Париже.

По решению Всемирного союза борьбы (UWW), финальные поединки проводиться не будут, а борцы, победившие в полуфиналах, получат право на участие в Олимпийских играх.

Согласно программе, в первый день соревнований состоятся поединки в весовых категориях 60, 67, 77, 87, 97 и 130 кг в греко-римской борьбе, 6 апреля - в весовых категориях 50, 53, 57, 62, 68 и 76 кг в женской борьбе, и в последний день - в весовых категориях 57, 65 кг, 74, 86, 97 и 125 кг - в вольной борьбе.

Дневная сессия соревнований, которую будут вести судьи категории I-S, будет начинаться в 10:30, вечерняя - в 18:00. Церемония открытия турнира начнется 5 апреля в 17:30.

Соревнование, которое пройдет в нашей стране впервые, будет транслироваться в прямом эфире Общественного телевидения. В ближайшее время билеты будут продаваться через «itickets».

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