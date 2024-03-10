Вторая медаль "вольников" в Анталье

Завершился турнир Яшара Догу и Вехби Эмре, проходивший в Анталье.

Как сообщает Idman.biz, азербайджанские борцы вольного стиля в последний день соревнований завоевали еще одну медаль.

Рамиз Гасанов, выступавший в весовой категории 79 кг, завоевал бронзовую медаль. Среди наших представителей в число медалистов не смогли попасть Джейхун Аллахвердиев (61 кг), Магомед-Башир Ханиев, Сабир Джафаров (оба 70 кг), Ашраф Аширов (79 кг), Шамиль Зубаиров и Абдулджалил Шабанов (оба 92 кг).

Следует отметить, что ранее отличился «вольник» Муса Агаев (65 кг) завоевавший серебро.

İdman.biz