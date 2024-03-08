12-15 марта в Олимпийском спортивном комплексе "Шаган" пройдет чемпионат Азербайджана по борьбе среди юношей до 15 лет.

İdman.biz сообщает, что на чемпионате, который пройдет в третий раз, соревнования пройдут по вольной, греко-римской и женской борьбе.

Борцы вольного стиля проверят свои силы в первые два дня турнира, организованного совместно Федерацией борьбы Азербайджана и Министерством молодежи и спорта. В следующие 4 дня пройдут соревнования по женской и греко-римской борьбе.

Отметим, что спортсмены, которые завоюют медали на первенстве, будут включены в состав национальных сборных соответствующей возрастной группы.

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