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Борцы отправились на турнир в Стамбул

Борьба
Новости
6 Марта 2024 18:05
Борцы отправились на турнир в Стамбул

Завтра в Анталье (Турция) стартует турнир по борьбе «Яшар Догу и Вехби Эмре».

Как сообщает Idman.biz, нашу страну в традиционном соревновании, которое продлится до 10 марта, будут представлять две команды.
Члены сборной Греции по борьбе будут бороться под руководством тренеров Кямрана Мамедова и Зохраба Аббасова. В ближайшие 2 дня Фарид Садыхлы, Турал Мехтиев (оба по 55 кг), Нихад Гулузаде, Эльмир Алиев, Илькин Гурбанов (все 60 кг), Зия Бабашов (63 кг), Урфан Гасанлы (72 кг), Тунджай Везирзаде (82 кг) ) и Лачин Велиев (87 кг) выйдут на ковер.

В последние два дня турнира выступят борцы вольного стиля под руководством тренеров Таймураза Кокоева и Ашрафа Алиева. В состав команды входят Джейхун Аллахвердиев (61 кг), Зираддин Байрамов, Мурад Хагвердиев, Муса Агаев (все 65 кг), Магомед-Башир Ханиев, Сабир Джафаров (оба 70 кг), Джабраил Гаджиев, Мурад Евлоев (оба 74 кг), Ашраф Аширов, Рамиз Гасанов (оба по 79 кг), Шамиль Зубаиров, Абдуджалил Шабанов (оба по 92 кг) и Гаджимурад Магомедсаидов (97 кг).

Справедливость на соревнованиях будут защищать Али Бабаев и Эльгюн Мамедов, один из наших международных судей.

İdman.biz

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