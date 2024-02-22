Ответ Хасрата Джафарова на финт Гасана Алиева: "Я увидел, что нахожусь в воздухе" - ИНТЕРВЬЮ - ВИДЕО

Интервью борца сборной Азербайджана по греко-римской борьбе Хасрата Джафарова (67 кг) сайту İdman.biz

- Вы во второй раз официально выиграли чемпионат Европы в Румынии. Какие чувства у вас были на этот раз?

- Чемпионат Европы завершился. Слава богу, я выиграл золотую медаль. У меня нет особых чувств.

- Соревнование закончилось несколько дней. Как вы думаете, то, что вы во второй раз станете сильнейшим на континенте в 21 год, создаст уверенность или дополнительную мотивацию?

- Это была история. Я постараюсь смотреть вперед и добиваться новых успехов.

- Можно ли с уверенностью сказать, что вы номер 1 в Европе в вашем весе на данный момент?

- Я никогда не иду на соревнования самодовольным. Потому что это чувство может только отбросить человека назад.

- После финального поединка ваш тренер Гасан Алиев отпраздновал момент радости, сделав финт. Вы планировали это заранее или это произошло случайно?

- Нет, мы не говорили об этом заранее. Я вдруг увидел, что нахожусь в воздухе (смеется). Потом все меня поздравили. Моя семья, учителя, друзья. Конечно, чужие поздравления меня тоже порадовали. Когда я или мои товарищи по команде выигрываем медаль, мы очень рады, когда люди рассказывают о нас. Тот факт, что они следят за каждым из нас, производит очень приятное впечатление.

- Эльдениз Азизли, Мурад Мамедов и многие ваши товарищи по команде ждут от вас золотой медали на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже. Может ли это оказать плохое психологическое воздействие?

- Я никогда не разговариваю перед соревнованиями. Я постараюсь тренироваться как можно больше перед Олимпийскими играми, чтобы оправдать оказанное мне доверие.

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Эмин Ага

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