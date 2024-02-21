Министр прокомментировал успех наших борцов на чемпионате Европы

«В этом году мы завоевали первые медали на чемпионате Европы по греко-римской борьбе».

Об этом İdman.biz заявил министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов.

Принимая участие в церемонии открытия научно-практической конференции «На пути к олимпийскому чемпионству: национальные и глобальные перспективы чистого спорта», организованной Национальным антидопинговым агентством Азербайджана, министр прокомментировал успех наших борцов на прошедшем чемпионате Европы в Румынии:

«Поздравляю. Они завоевали медали как в греко-римской, женской, так и в вольной борьбе. В апреле в Баку пройдет лицензионный турнир. Желаю нашим борцам успехов в этом соревновании».

Отметим, что сборная Азербайджана, завоевавшая на чемпионате Европы в Бухаресте 5 золотых, 3 серебряные и 8 бронзовых медалей, заняла 2-е место в медальном зачете.

İdman.biz