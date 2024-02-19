Борьба в олимпийском весе в нашей сборной: спарринг между чемпионами Европы? – ВИДЕО

«Все хотят бороться в олимпийском весе. Это нормально».

Об этом сказал Мурад Мамедов, борец греко-римского стиля сборной Азербайджана, который был гостем программы "İdman Bizdə".

Сильнейший спортсмен континента в весовой категории 63 кг планирует сменить вес. Он сообщил, что намерен перейти в олимпийскую категорию – до 60 кг: "Поскольку Талех Мамедов, лидер в весе 63 кг, повредил колено, мы с тренерами решили, что я буду бороться в этом весе. Нихат Мамедли также выступает в этой категории. Я уже подумываю о выступлении в олимпийском весе, в котором когда-то боролся. Недавно прочитал на вашем сайте, что серебряный призер прошлого чемпионата Европы Рашад Мамедов (55 кг) захотел бороться в весовой категории 60 кг. Конечно, тренеры будут решать, кто будет выступать в этом весе. Если они почувствуют необходимость, то также можно провести спарринг с Нихатом Мамедли».

Мамедов также рассказал о борцах, которых он видит соперниками, если перейдет в весовую категорию до 60 кг: "Здесь у меня 3 основных соперника. Один из них – болгарский борец. И я опасаюсь приема, который он делает в партере, поэтому сейчас работаю над ним. Другие в мире — Джоломан Шаршанбеков из Кыргызстана и Кенитиро Фумита из Японии».

Следует отметить, что Нихат Мамедли, борющийся в весовой категории до 60 кг, также является победителем последнего чемпионата Европы, как и Мурад Мамедов.

Эмин Ага

İdman.biz