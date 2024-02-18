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Добившиеся успеха на ЧЕ азербайджанские спортсмены вернулись на родину - ФОТО

Борьба
Новости
18 Февраля 2024 10:47
Добившиеся успеха на ЧЕ азербайджанские спортсмены вернулись на родину - ФОТО

Женская сборная Азербайджана по борьбе, завоевавшая на чемпионате Европы 2 золотые и 1 бронзовую медали, вернулась домой.

Как сообщает İdman.biz, нашу команду, занявшую 4-е место в командном зачете с 83 очками, в Международном аэропорту Гейдар Алиев встречали представители Министерства молодежи и спорта и Федерации борьбы Азербайджана, тренеры и спортсмены.

В соревнованиях, прошедших в Бухаресте, наша сборная, уступившая только Украине (147), Турции (142) и Румынии (101), добилась лучшего результата за последние 8 лет на чемпионатах Европы по медалям, в последние 6 лет - по очкам, и в последние 5 лет - по командному зачету.

Отметим, что наша сборная была представлена ​​лишь в 5 весах из 10. Мария Стадник (50 кг) и Алена Колесник (59 кг) завоевали золотые медали, а Элис Манолова (65 кг) - бронзовую.

İdman.biz

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