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Героев ЕВРО встречали так - ВИДЕО

Борьба
Новости
16 Февраля 2024 11:37
Героев ЕВРО встречали так - ВИДЕО

Сборная Азербайджана по греко-римской борьбе, выступавшая на чемпионате Европы, проходившем в столице Румынии Бухаресте, вернулась на родину.

Как сообщает İdman.biz, спортсменов торжественно встретили в Международном аэропорту Гейдар Алиев. Команду приветствовала спортивная общественность, а также родственники участников команды и представители СМИ.

Наша сборная в очередной раз установила рекорд чемпионата Европы. Завоевав 3 золотые, 2 серебряные и 1 бронзовую медали, наша команда добилась лучшего результата на чемпионатах Европы по качеству медалей. Наша сборная впервые завоевала 3 золотые медали на континентальном первенстве.

Представляем видеоверсию встречи.

İdman.biz

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