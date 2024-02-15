Наши борцы, установившие рекорд на чемпионате Европы, вернулись на родину - ФОТО

Сборная Азербайджана, выступавшая на чемпионате Европы по греко-римской борьбе, проходившем в столице Румынии Бухаресте, вернулась на родину.

Как сообщает İdman.biz, спортсменов торжественно встретили в Международном аэропорту Гейдар Алиев. Команду приветствовала спортивная общественность, а также родственники участников команды и представители СМИ.

Наша команда в очередной раз установила рекорд чемпионата Европы. Завоевав 3 золотые, 2 серебряные и 1 бронзовую медали, сборная Азербайджана добилась лучшего результата на чемпионатах Европы по качеству медалей. Наша команда впервые завоевала 3 золотые медали на континентальном первенстве.

Нихат Мамедли (60 кг), Мурад Мамедов (63 кг) и Хасрат Джафаров (67 кг) стали чемпионами Европы под руководством главного тренера Александра Тараканова, старшего тренера Ровшана Байрамова, тренеров Гасана Алиева, Кямрана Мамедова и Эльвина Мурсалиева. Рашад Мамедов (55 кг), Ульви Ганизаде (72 кг) заняли второе место, а Бека Канделаки (130 кг) - третье.

Отметим, что наша команда, занявшая 1-е место по количеству медалей, второй раз подряд заняла второе место в итоговом зачете с 142 очками по системе начисления очков.

Банучичак Гусейнли

İdman.biz