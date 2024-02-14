Рашад Мамедов: "Это только начало, я проявлю себя" - ИНТЕРВЬЮ

Интервью серебряного призера чемпионата Европы по греко-римской борьбе Рашада Мамедова (55 кг) сайту İdman.biz
- Вы многих удивили, заняв второе место на чемпионате Европы, где впервые выступали среди взрослых. Чего не хватило для победы в финале?
- В решающем поединке с молдаванином Артёмом Деляну была некоторая поспешность. По этой причине золото было потеряно. Я верю, что преодолею это в будущем.
- Тогда в этом поражении сыграла роль уверенность в победе над Нукзари Цуцумией, одним из лидеров веса, не правда ли?
- Нет, самоуспокоенности не было. До конца верил, что смогу выиграть золотую медаль. К сожалению, это не случилось. Ни один поединок не был легким.
- Какой поединок вы бы назвали самым сложным?
- Финальный. Я мог победить, но не получилось. Буду работать над всеми недостатками.
- Верили ли вы перед соревнованиями, что добьетесь такого результата?
- Я очень хорошо подготовился к чемпионату Европы. Верил в себя. Был уверен, что добьюсь результата, и я это сделал.
- После этого можно сказать, что в весовой категории 55 кг Рашад заменит трехкратного чемпиона мира и двукратного чемпиона Европы Эльдениза Азизли?
- Я постараюсь быть достойным последователем лидера нашей команды Эльдениза Азизли.
- Можем ли мы увидеть вас на следующих соревнованиях в олимпийском весе?
- В весовой категории 55 кг я еще не до конца проявил себя. Еще у меня есть идея выступать в олимпийском весе. Я подумаю об этом после того, как проявлю себя в этом весе.
- Вы все еще так думаете после успешного дебюта?
- Не могу сказать, что я себя проявил полностью. Впереди нас ждут большие соревнования. Это только начало.
- Какова ваша самая большая цель?
- Как и у каждого спортсмена, моя цель - стать олимпийским чемпионом.
- От кого вы получили первое поздравление после завоевания медали?
- После моего выступления меня поздравили мои учителя, тренеры, семья, друзья и знакомые. Я благодарен всем.
Эмин Ага
İdman.biz