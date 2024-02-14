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Рашад Мамедов: "Это только начало, я проявлю себя" - ИНТЕРВЬЮ

Борьба
Интервью
14 Февраля 2024 10:15
Рашад Мамедов: "Это только начало, я проявлю себя" - ИНТЕРВЬЮ

Интервью серебряного призера чемпионата Европы по греко-римской борьбе Рашада Мамедова (55 кг) сайту İdman.biz

- Вы многих удивили, заняв второе место на чемпионате Европы, где впервые выступали среди взрослых. Чего не хватило для победы в финале?

- В решающем поединке с молдаванином Артёмом Деляну была некоторая поспешность. По этой причине золото было потеряно. Я верю, что преодолею это в будущем.

- Тогда в этом поражении сыграла роль уверенность в победе над Нукзари Цуцумией, одним из лидеров веса, не правда ли?

- Нет, самоуспокоенности не было. До конца верил, что смогу выиграть золотую медаль. К сожалению, это не случилось. Ни один поединок не был легким.

- Какой поединок вы бы назвали самым сложным?

- Финальный. Я мог победить, но не получилось. Буду работать над всеми недостатками.

- Верили ли вы перед соревнованиями, что добьетесь такого результата?

- Я очень хорошо подготовился к чемпионату Европы. Верил в себя. Был уверен, что добьюсь результата, и я это сделал.

- После этого можно сказать, что в весовой категории 55 кг Рашад заменит трехкратного чемпиона мира и двукратного чемпиона Европы Эльдениза Азизли?

- Я постараюсь быть достойным последователем лидера нашей команды Эльдениза Азизли.

- Можем ли мы увидеть вас на следующих соревнованиях в олимпийском весе?

- В весовой категории 55 кг я еще не до конца проявил себя. Еще у меня есть идея выступать в олимпийском весе. Я подумаю об этом после того, как проявлю себя в этом весе.

- Вы все еще так думаете после успешного дебюта?

- Не могу сказать, что я себя проявил полностью. Впереди нас ждут большие соревнования. Это только начало.

- Какова ваша самая большая цель?

- Как и у каждого спортсмена, моя цель - стать олимпийским чемпионом.

- От кого вы получили первое поздравление после завоевания медали?

- После моего выступления меня поздравили мои учителя, тренеры, семья, друзья и знакомые. Я благодарен всем.

Эмин Ага

İdman.biz

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