Мамедли, Джафаров и Ганизаде вышли в финал ЕВРО

В Бухаресте набирает ход чемпионат Европы по борьбе.

Как сообщает İdman.biz, сегодня первые награды завоюют азербайджанские «классики». Рашид Мамедов (55 кг) и Мурад Мамедов (60 кг) проведут финалы, а Ислам Аббасов (87 кг) и Бека Канделаки (130 кг) оспорят бронзу. Также в борьбу вступили Нихат Мамедли (60 кг), Хасрат Джафаров (67 кг), Ульви Ганизаде (72 кг), Рафик Гусейнов (82 кг) и Мурад Ахмадиев (97 кг).

Мамедли, Джафаров и Ганизаде обеспечили себе выход в финал.

55 кг

Рашад Мамедов в финале встретится с Артемом Деляну (Молдова).

63 кг

Мурад Мамедов в схватке за золото поборется с Александром Грушиным (Украина).

87 кг

Ислам Аббасов поборется за бронзу с Жаном Беленюком (Украина).

130 кг

Бека Канделаки оспорит бронзу в схватке с Оскаром Марвиком (Норвегия).

60 кг

Нихат Мамедли выиграл на старте у болгарина Недялко Петрова (7:0), затем победил датчанина Николая Мохаммади (3:2) и Юстаса Петравичуса из Литвы (8:0), выйдя в полуфинал. На этой стадии он за явным преимуществом выиграл у хозяина ковра Развана Арнаута и поборется в финале. Его соперником будет Виктор Чобану (Молдова).

67 кг

Хасрат Джафаров прошел серба Себастьяна Надя (6:1) и болгарина Абу Амаева (13:4), выйдя в полуфинал. Здесь он победил Мортена Торесена из Норвегии (7:1) и поборется за золото с Русланом Бичуриным (Нейтральный статус).

72 кг

Ульви Ганизаде начал с победы над Гиоргием Чихиквадзе (Грузия) со счетом 2:1, пробившись в четвертьфинал. На этой стадии он справился с Мамадасу Силлу из Франции (4:3), пробившись в полуфинал, где превзошел Парвиза Насибова (Украина). В финале Ганизаде ждет Сельджук Джан (Турция).

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18:15

В Бухаресте набирает ход чемпионат Европы по борьбе.

Как сообщает İdman.biz, сегодня первые награды завоюют азербайджанские «классики». Рашид Мамедов (55 кг) и Мурад Мамедов (60 кг) проведут финалы, а Ислам Аббасов (87 кг) и Бека Канделаки (130 кг) оспорят бронзу.

Также в борьбу вступили Нихат Мамедли (60 кг), Хасрат Джафаров (67 кг), Ульви Ганизаде (72 кг), Рафик Гусейнов (82 кг) и Мурад Ахмадиев (97 кг).

55 кг

Рашад Мамедов в финале встретится с Артемом Деляну (Молдова)

63 кг

Мурад Мамедов в схватке за золото поборется с Александром Грушиным (Украина)

87 кг

Ислам Аббасов поборется за бронзу с Жаном Беленюком (Украина)

130 кг

Бека Канделаки оспорит бронзу в схватке с Оскаром Марвиком (Норвегия).

60 кг

Нихат Мамедли выиграл на старте у болгарина Недялко Петрова (7:0), затем победил датчанина Николая Мохаммади (3:2) и Юстаса Петравичуса из Литвы (8:0), выйдя в полуфинал.

67 кг

Хасрат Джафаров прошел серба Себастьяна Надя (6:1) и болгарина Абу Амаева (13:4), выйдя в полуфинал.

72 кг

Ульви Ганизаде начал с победы над Гиоргием Чихиквадзе (Грузия) со счетом 2:1, пробившись в четвертьфинал. На этой стадии он справился с Мамадасу Силлу из Франции (4:3), пробившись в полуфинал.

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17:08

В Бухаресте набирает ход чемпионат Европы по борьбе.

Как сообщает İdman.biz, сегодня первые награды завоюют азербайджанские «классики». Рашид Мамедов (55 кг) и Мурад Мамедов (60 кг) проведут финалы, а Ислам Аббасов (87 кг) и Бека Канделаки (130 кг) оспорят бронзу.

Также в борьбу вступят Нихат Мамедли (60 кг), Хасрат Джафаров (67 кг), Ульви Ганизаде (72 кг), Рафик Гусейнов (82 кг) и Мурад Ахмадиев (97 кг).

55 кг

Рашад Мамедов в финале встретится с Артемом Деляну (Молдова)

63 кг

Мурад Мамедов в схватке за золото поборется с Александром Грушиным (Украина)

87 кг

Ислам Аббасов поборется за бронзу с Жаном Беленюком (Украина)

130 кг

Бека Канделаки оспорит бронзу в схватке с Оскаром Марвиком (Норвегия).

60 кг

Нихат Мамедли выиграл на старте у болгарина Недялко Петрова (7:0), затем победил датчанина Николая Мохаммади (3:2) и вышел в четвертьфинал.

67 кг

Хасрат Джафаров прошел серба Себастьяна Надя (6:1) и болгарина Абу Амаева (13:4), выйдя в полуфинал.

72 кг

Ульви Ганизаде начал с победы над Гиоргием Чихиквадзе (Грузия) со счетом 2:1, пробившись в четвертьфинал.

82 кг

Рафик Гусейнов в первой схватке уступил турку Алперену Берберу – 1:7.

97 кг

Мурад Ахмадиев проиграл в стартовом поединке Тайрону Стеркенбургу (Нидерланды) – 1:1.

----------

09:19

В Бухаресте набирает ход чемпионат Европы по борьбе.

Как сообщает İdman.biz, сегодня первые награды завоюют азербайджанские «классики». Рашид Мамедов (55 кг) и Мурад Мамедов (60 кг) проведут финалы, а Ислам Аббасов (87 кг) и Бека Канделаки (130 кг) оспорят бронзу.

Также в борьбу вступят Нихат Мамедли (60 кг), Хасрат Джафаров (67 кг), Ульви Ганизаде (72 кг), Рафик Гусейнов (82 кг) и Мурад Ахмадиев (97 кг).

55 кг

Рашад Мамедов в финале встретится с Артемом Деляну (Молдова)

63 кг

Мурад Мамедов в схватке за золото поборется с Александром Грушиным (Украина)

87 кг

Ислам Аббасов поборется за бронзу. Соперник будет известен позже.

130 кг

Бека Канделаки оспорит бронзу. Соперник определится позже.

60 кг

Нихат Мамедли начнет чемпионат встречей против Недялко Петровым (Болгария).

67 кг

Хасрат Джафаров выйдет на ковер против Себастьяна Надя (Сербия).

72 кг

Ульви Ганизаде предстоит в стартовой схватке бороться с Гиоргием Чихиквадзе (Грузия).

82 кг

Рафик Гусейнов ждет Алперена Бербера (Турция).

97 кг

Мурад Ахмадиев свободен начнет выступление со второго круга.

İdman.biz