Азербайджанские борцы начинают выступать на чемпионате Европы

Сегодня стартует чемпионат Европы по борьбе.

Как сообщает İdman.biz, в первый день соревнований, которые пройдут в столице Румынии Бухаресте, на ковер выйдут борцы греко-римского стиля.

В первый день стартуют соревнования в весовых категориях 55, 63, 77, 87 и 130 кг. В сегодняшних поединках примут участие 5 борцов сборной Азербайджана.

55 кг

Рашад Мамедов начнет соревнования с 1/4 финала. Его первым соперником станет Денис Михай (Румыния).

63 кг

Мурад Мамедов выйдет на ковер в 1/8 финала. Он бросит вызов Брайану Сантьяго (Дания).

77 кг

Первым соперником Санана Сулейманова, который начнет борьбу с 1/8 финала, станет победитель пары Шуай Мамедов (AIN) - Идрис Ибаев (Германия).

87 кг

Ислам Аббасов также ждет своего соперника по 1/8 финала. Ему предстоит встретиться с сильнейшим пары Рамон Бетшарт (Швейцария) - Шимон Шимонович (Польша).

130 кг

Наш борец-тяжеловес Бека Канделаки, который присоединится к соревнованиям с 1/8 финала, встретится с Констой Маенпаэаэ (Финляндия).

Отметим, что на первенство континента наша национальная сборная по греко-римской борьбе будет представлена 10 спортсменами.

İdman.biz