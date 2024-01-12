"Zaqreb Open": Сборная Азербайджана на 4-м месте, Армения - на 12-м

Завершились соревнования борцов вольного стиля на турнире по борьбе "Zaqreb Open" в Хорватии.

Как сообщает İdman.biz, за 10 комплектов медалей боролись представители 28 команд.

Помимо 27 стран, в турнире также приняла участие команда Всемирного союза борьбы (UWW). На турнире "Zaqreb Open" на ковер вышли 9 борцов сборной Азербайджана.

Ислам Базарганов (57 кг), Алиаббас Рзазаде, Нуреддин Новрузов (оба 61 кг), Зиреддин Байрамов (65 кг), Джабраил Гаджиев (74 кг), Осман Нурмагомедов, Арсений Джиоев (оба 86 кг), Георгий Мешвильдишвили и Вахит Галаев (оба 125 кг) завоевал на турнире 3 медали. Алиаббас, Нуреддин и Джабраил поднялись на третью ступень пьедестала почета.

Наша сборная по вольной борьбе набрала в Хорватии 54 очка и заняла 4 место в общекомандном зачете.

Отставшая только от США, Ирана и Грузии сборная Азербайджана обошла другие команды. Бразилия, Канада, Египет, Гвинея-Бисау, Италия и Румыния завершили соревнования без очков.

1. США – 159

2. Иран – 115

3. Грузия – 110

4. Азербайджан – 54

5. Болгария – 50

6. Турция – 39

7. UWW – 37

8. Украина – 37

9. Китай – 35

10. Венгрия – 33

11. Швейцария – 30

12-13. Армения - 25

Монголия – 25

14-15. Израиль - 22

Пуэрто-Рико – 22

16. Казахстан – 20

17. Польша – 18

18-19. Германия – 10

Греция – 10

20-21. Аргентина – 6

Франция – 6

22. Венесуэла – 4

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