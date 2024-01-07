Расул Чунаев в день своего рождения: "Для меня праздник - День Победы"

«Я отпраздную день рождения со своей семьей».

Об этом İdman.biz сказал Расул Чунаев, у которого сегодня день рождения.

Чемпион мира и победитель Европейских игр заявил, что свой день рождения проведет в кругу семьи. По его словам, первые поздравления он получил от родных: "Я никогда не отмечал свой день рождения по-особому. Для меня праздник - это освобождение Карабаха от оккупации спустя много лет, День Победы. Я всегда радуюсь, когда высоко развевается наш флаг, звучит наш государственный гимн, и для меня это особенный праздник».

Офицер Государственной пограничной службы Чунаев работает в этой организации.

Призер Олимпийских игр также подчеркнул, что его бывшие товарищи по команде будут писать историю в 2023 году: "Наша сборная заняла первое место на чемпионате мира по греко-римской борьбе. Конечно, я был очень рад этой победе своих товарищей по команде. Помимо того, что борьба является национальным видом спорта, она занимает первое место в азербайджанском спорте. Наши борцы всегда это доказывают».

Отметим, что Чунаев родился в Балакенском районе.

Банучичак Гусейнли

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