Зираддин Байрамов: "Я добьюсь еще больших успехов, чем Гаджи Алиев" - ИНТЕРВЬЮ

Интервью борца вольного стиля сборной Азербайджана Зираддина Байрамова (65 кг) сайту İdman.biz.

- 2023 год позади. По сравнению с прошлым годом, чего можно ожидать от вас в новом году?

- В 2023 году я занял второе место на чемпионате мира, в котором впервые принял участие после серьезной операции. Конечно, меня это не удовлетворяет. У меня большие ожидания от 2024 года. Теперь, когда я полностью восстановился от травмы, намерен выступить на Олимпийских играх. Я много работаю для этого. Верю, что, получив лицензию, завоюю право на участие в летних Олимпийских играх в Париже-2024 и буду представлять нашу страну во французской столице.

- В новом году ваш первый экзамен состоится в Хорватии. Учитывая, что Zagreb Open рассматривается как отборочный турнир, верите ли вы, что проявите себя там?

- ⁠Я всегда верю в себя и думаю, что добьюсь высокого результата в Хорватии. У меня хорошее настроение. Могу сказать, что стану чемпионом.

- Тогда вас можно считать полностью готовым к соревнованиям?

- Мы еще готовимся. Наши тренировки проходят на высоком уровне. Спортсмен должен тренироваться каждый день. Потому что если он хотя бы один тренировочный день пропустит, подготовка пойдет не так, как надо, и приведет к большим проблемам. По этой причине я также тренируюсь регулярно, не делая перерыва ни на день.

- В опубликованной во Всемирной ассоциации борьбы статье о соревнованиях "Zagreb Open" есть мнение, что неспособность нашего лидера сборной Гаджи Алиева (65 кг) завоевать лицензию на чемпионате мира увеличила шансы Зираддина Байрамова на успех в этой весовой категории. Как вы можете это прокомментировать?

- ⁠На мой взгляд, они видят во мне желание и потенциал. По этой причине мне посоветовали принять участие в турнире. Гаджи Алиев в настоящее время является капитаном нашей сборной, у него большие успехи. Но я все равно добьюсь больших успехов, чем он, и приложу для этого все усилия.

Банучичак Гусейнли

İdman.biz