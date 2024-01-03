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Санан Сулейманов: "Лицензия еще ничего не значит"

Борьба
Интервью
3 Января 2024 09:58
Санан Сулейманов: "Лицензия еще ничего не значит"

"Я ожидаю от нового года получения необходимых высоких результатов за счет большего количества тренировок и исправления ошибок".

Об этом İdman.biz заявил член сборной Азербайджана по греко-римской борьбе Санан Сулейманов (77 кг).

Он сообщил, что намерен успешно начать год. По словам Сулейманова, он намерен подняться на пьедестал почета на 1-м рейтинговом турнире, который пройдет в Хорватии 10-14 января: "Затем меня ждет участие в чемпионате Европы, который пройдет в Румынии в феврале. После этого соревнования я, наверное, не буду участвовать ни в одном турнире до летних Олимпийских игр 2024 года в Париже. Но, конечно, это решение тренеров. Мы делаем все, что они советуют".

Чемпион Европы заявил, что олимпийский год будет ответственным и трудным: "Поэтому мы будем участвовать во многих сборах как за рубежом, так и у себя на родине. Даже если я выиграю лицензию на Олимпиаду, это еще ничего не значит. Потому что моя главная цель - успешно участвовать и добиться высоких результатов".

Сказав, что 2024 год будет отличаться от других лет, Сулейманов подчеркнул, что его основные планы связаны только со спортом: "Ни о каких других планах до Олимпийских игр я не думаю".

Банучичак Гусейнли
İdman.biz

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