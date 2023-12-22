Хасай Гасанлы: "Я достойно заменю Санана Сулейманова"

«Моим последним соревнованием был чемпионат мира среди юношей до 23 лет. Я в хорошей форме».

Об этом İdman.biz заявил чемпион Азербайджана по греко-римской борьбе Хасай Гасанлы (77 кг).

Воспитанник Лянкяранской школы борьбы досрочно выиграл все поединки. Он заявил, что это еще не пик его формы: «Мои соперники были очень сильны. Я бы отметил опытного Азада Алиева и молодого таланта Давуда Мамедова. Хорошо оцениваю свое выступление. Но мне нужно его немного улучшить. Моя физическая сила не совсем такая, как мне хотелось бы. Если смогу сделать это, верю, что добьюсь успеха и на международной арене».

21-летний борец также озвучил свои дальнейшие цели: «Хочу успешно выступить на чемпионате Европы среди юношей до 23 лет, который пройдет в нашей стране в следующем году. Хочу выиграть золотую медаль и поднять наш флаг. Санан Сулейманов, прошедший квалификацию на летние Олимпийские игры Париж-2024, является лидером по весу среди взрослых. Он для нас настоящий пример. В будущем я достойно заменю его».

Отметим, что Давуд Мамедов завоевал серебряную медаль в весовой категории 77 кг, а Азад Алиев и Алим Балашлы - бронзовые медали.

Эмин Ага

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