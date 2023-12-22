19-летний чемпион Азербайджана: "Я не поступал несправедливо, мы поговорили и помирились" - ФОТО

«Я очень счастлив. Впервые я стал чемпионом Азербайджана среди взрослых».

Об этом İdman.biz заявил победитель чемпионата Азербайджана по греко-римской борьбе Руслан Нуруллаев (72 кг).

19-летний борец, дважды проигравший в финале чемпионата Азербайджана, заявил, что никогда не забудет эту победу: "Несмотря на некоторые травмы, я хорошо подготовился к соревнованиям. После чемпионата мира среди юношей до 23 лет я некоторое время не мог тренироваться. Увидел плоды своей подготовки за последний месяц. Верю, что продолжу в том же духе».

На последних секундах финального поединка с Урфаном Гасанлы соперник пожаловался, что Нуруллаев нарушил правила. После того, как судьи просмотрели повтор, протест не принят. Серебряный призер даже отказался сфотографироваться вместе с чемпионом после церемонии награждения. В этот инцидент чемпион внес ясность. По его словам, между ним и его оппонентом нет обид: "За пределами ковра мы друзья и братья. В спорте могут случаться самые разные ситуации. Не думаю, что поступил несправедливо. После того, как судьи посмотрели повтор, было подтверждено, что я не нарушал правил. Мы поговорили с Урфаном и помирились».

Отметим, что Намаз Рустамов и Раван Нуриев завоевали бронзовые медали в категории до 72 кг.

Эмин Ага

İdman.biz