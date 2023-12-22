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Хетаг Газюмов: "Нам бы хотелось увидеть новые имена" - ИНТЕРВЬЮ

Борьба
Интервью
22 Декабря 2023 10:38
Хетаг Газюмов: "Нам бы хотелось увидеть новые имена" - ИНТЕРВЬЮ

Интервью главного тренера сборной Азербайджана по вольной борьбе Хетага Газюмова İdman.biz

- Завершился чемпионат Азербайджана по вольной борьбе. Кто из спортсменов вас больше всего порадовал и удивил?

- В категории до 61 кг конкуренция была неплохая. Мы увидели новые имена. Могу отметить Нуреддина Новрузова, завоевавшего золотую медаль, и Руслана Абдуллаева, которого он победил в финале. Они хорошо боролись. Мне это очень нравится. При этом каждый спортсмен, входящий в тройку лучших в этом весе, произвел хорошее впечатление. В весовой категории до 65 кг в число призеров вошел Зираддин Байрамов. Завоевав золотую медаль, Али Рагимзаде показал, что является лидером этого веса. Спортсмены в весе 70 кг тоже очень сильны. В весовой категории 74 кг Джабраил Гаджиев доказал, что является одним из лидеров как чемпион. Мы проверим это позже. Туран Байрамов лучше проявляет себя на международной арене. Мы ожидаем того же и от Джабраила. Выступил также победитель первенства мира среди военнослужащих в весовой категории до 79 кг Орхан Абасов. Он победил Али Цокаева, победителя молодежного чемпионата мира. Отдельно отмечу Ашрафа Аширова. Магоммед-Тахир Ханыев хорошо выступил в весовой категории 86 кг.

- Какие моменты вас разочаровали?

- Я ожидал более жесткой борьбы в некоторых весах. Конкуренция в тяжелом и среднем весе очень низкая. Ислам Базарганов победил в весовой категории до 57 кг. Нам бы хотелось увидеть новые имена. Соперник Ислама Эльман Агаев был неплохим. У Гаджимурада Магомедсаидова в весовой категории 97 кг и Вахида Галаева в весовой категории 125 кг соперников нет. Есть молодые спортсмены, но у них мало опыта. Есть моменты, чтобы порадоваться и подумать.

- Не повысило бы конкуренцию в чемпионате Азербайджана участие некоторых ведущих борцов нашей сборной?

- Да, Гаджи Алиев и Алиаббас Рзазаде не выступали. Они наши лидеры. Эти борцы могли бы немного усилить конкуренцию. Но, к сожалению, по разным причинам мы не смогли за ними понаблюдать.

- Сейчас самое главное, о чем думают любители спорта, - это завоевание лицензий на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже. По вольной борьбе имеется одна квалификация. Как вы думаете, каким может быть максимальное число?

- Мы постараемся получить как можно больше лицензий. Но я не буду прогнозировать. Могу обещать, что мы сделаем все возможное, чтобы максимально получить лицензии. Мы покажем всю свою силу на отборочных соревнованиях, которые пройдут в Баку и Стамбуле.

- Чего вы ожидаете от лидера сборной Гаджи Алиева?

- Гаджи Алиев - легенда. Который золотыми буквами вписал свое имя в азербайджанский спорт. Он завоевал звание победителя на последнем чемпионате мира среди военнослужащих. Планируем привлечь его к подготовке к олимпийским отборочным соревнованиям. Надеюсь, что к этим соревнованиям он достигнет максимума своей формы.

Эмин Ага

İdman.biz

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