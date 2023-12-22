Нихат Гулузаде: "Поставил перед собой цель стать номером 1 в сборной"

«Все мои поединки были трудными. Тем не менее я увидел плоды своей подготовки».

Об этом İdman.biz заявил победитель чемпионата Азербайджана по греко-римской борьбе Нихат Гулузаде (60 кг).

21-летний борец, победивший в финале Зияда Зейналова, заявил, что в весовой категории серьезная конкуренция: "В четвертьфинале проигрывал Сакиту Гулиеву со счетом 0:7. Мне удалось переломить ход поединка и победить со счетом 8:7. Мой соперник по финалу Зияд Зейналов только что поменял свой вес. Он создал мне сложности. По моему мнению, ни к одному конкуренту нельзя относиться свысока. Я видел их всех как номер 1. Слава богу, я победил всех».

По словам борца, завоевавшего также золотую медаль на проходящем в Баку чемпионате мира среди военнослужащих, его цели большие: "Впереди у меня чемпионат мира среди борцов до 23 лет, который пройдет в Баку. Буду готовиться к нему. Постараюсь спеть наш гимн и поднять наш флаг на Родине. Я также поставил перед собой цель стать номером 1 в сборной».

Отметим, что Сакит Гулиев и Илькин Гурбанов завоевали бронзовые медали в весовой категории до 60 кг.

Эмин Ага

İdman.biz