Эльдениз Азизли: "Для меня большая честь, что господин Президент наградил меня персональной пенсией" - ИНТЕРВЬЮ

Интервью борца греко-римской сборной Азербайджана Эльдениза Азизли сайту İdman.biz

- За многолетнюю эффективную деятельность по развитию спорта в Азербайджане вы удостоены индивидуальной стипендии Президента Азербайджанской Республики. Каковы ваши впечатления?

- После распоряжения господина Президента Ильхама Алиева в первую очередь делюсь радостью с вашим сайтом. Во всех своих интервью я подчеркивал, что постараюсь стать чемпионом мира в третий раз. Конечно, я участвовал во многих турнирах, на которых присутствовал глава страны. Он всегда нам очень помогал, уделял нам внимание и заботу. Он решил все наши проблемы. Для меня большая честь, что господин Президент наградил меня персональной пенсией. Выражаю благодарность главе страны. После этого я снова достойно буду представлять Азербайджан.

- Можно ли сказать, что это станет дополнительным стимулом в вашей карьере?

- Это огромное чувство гордости, что глава страны напрямую ценит вас за ваш труд. Господин Президент всегда был рядом со спортсменами. Мы всегда получаем от этого дополнительный стимул. Надеюсь, после этого будет еще лучше.

- Как вы для себя оцениваете прошедший год?

– Стать чемпионом мира в третий раз в 2023 году - это успех. Но «серебро» чемпионата Европы я могу считать провалом. Поскольку я там получил травму, не смог участвовать в тренировках. Это также оказало свое влияние.

- Как идет подготовка к новому году? В каких соревнованиях вы думаете принять участие?

- В первых числах января будем участвовать в рейтинговом турнире в Хорватии. После этого останемся там тренироваться. Самыми важными для нас в этом году являются квалификационные турниры в Баку и Турции за лицензию на летние Олимпийские игры Париж-2024. Там мы будем готовиться.

- Вы изменили свой вес и будете выступать в олимпийском весе?

- Точное решение по этому поводу мы примем во время сборов в январе.

- Вы обсуждали это с тренерами?

- Никаких разговоров об этом пока не было. Мы полностью не собрались. Я не участвовал в тренировках, потому что выступал в Бундеслиге в Германии. Мы поговорим об этом, когда соберемся в следующем месяце. Полное решение будет принято после того, как станет известен состав сборной.

- У нас есть две лицензии на летние Олимпийские игры Париж-2024 в греко-римской борьбе. На сколько сборная сможет увеличить это число?

- Надеюсь, что проведение европейского квалификационного турнира в Баку придаст нам дополнительные силы. Будем лучше бороться в родных стенах. Будем рассчитывать на полную поддержку со стороны спортивных болельщиков. У нас будет как минимум 3 лицензии.

- За чемпионатом Азербайджана вы наблюдаете как зритель. Большинство участников здесь - молодые спортсмены. Как бы вы оценили их выступления?

- Думаю, мы передадим им эстафету. После нас они будут защищать спортивную честь Азербайджана еще лучше.

Эмин Ага

İdman.biz